İsrail etnik temizlikte son aşamaya mı geçti?
İsrail'in Gazze Şeridi'nde on binlerce insanı öldürdüğü saldırılar aralıksız sürerken, Gazzeliler açlıkla da mücadele ediyor. İsrail açıkça ilan ettiği gibi Gazze Şeridi boyunca tüm sivil halkı Mısır sınırına sürme planını bugünlerde hayata geçirdi. Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Faruk Hanedar detayları anlatıyor.