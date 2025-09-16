Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
İsrail etnik temizlikte son aşamaya mı geçti?

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İsrail etnik temizlikte son aşamaya mı geçti?

Ankara

İsrail’in Gazze Şeridi’nde on binlerce insanı öldürdüğü saldırılar aralıksız sürerken, Gazzeliler açlıkla da mücadele ediyor. İsrail açıkça ilan ettiği gibi Gazze Şeridi boyunca tüm sivil halkı Mısır sınırına sürme planını bugünlerde hayata geçirdi. Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Faruk Hanedar detayları anlatıyor.

