Dünyaca ünlü sanatçıların Gazze'deki soykırıma karşı tepkileri sinemaya nasıl yansır?

Ümmühan Atak  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Dünyaca ünlü sanatçıların Gazze’deki soykırıma karşı tepkileri sinemaya nasıl yansır?

Ankara

Venedik Film Festivali’nde ve Emmy Ödülleri töreninde Gazze’ye destek veren dünyaca ünlü isimler dikkat çekti. Sinema dünyasında Gazze’ye dair farkındalığın artması ve İsrail’in soykırım planına tepkilerin dile getirilmesi sinema sektörünü nasıl etkiler? Gazze’yi anlatan filmler nasıl çekilir? “Küresel Film Hareketi” önerisinin detayları nedir? Yazar ve Yönetmen Abdülhamit Güler ile konuşacağız.

Dünyaca ünlü sanatçıların Gazze’deki soykırıma karşı tepkileri sinemaya nasıl yansır?

Dünyaca ünlü sanatçıların Gazze’deki soykırıma karşı tepkileri sinemaya nasıl yansır?

