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İklim krizinde tohum ıslahı neden gerekli?

Faruk Çalışkan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
İklim krizinde tohum ıslahı neden gerekli?

Ankara

Trakya’da yerli hibrit ayçiçeği ekilen tarlalar bu yıl yaklaşık olarak iki katına çıktı. Türkiye tohum ıslahı ve üretiminde hangi noktada? İklim krizinde bu çabalar hangi faydaları getirecek? Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya ile konuştuk.

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