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Geçmişten günümüze toplum hayatını etkileyen vakıf kültürü nedir? Toplumu hangi katkıları sağlar?

Vakıflar Haftası vesilesiyle, vakıfların dünden bugüne taşıdığı anlamı, işlevlerini ve “vakıf insan” olmayı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Geçmişten günümüze toplum hayatını etkileyen vakıf kültürü nedir? Toplumu hangi katkıları sağlar?

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