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İran’da halk, İsrail saldırılarını protesto etmek için Cuma namazında meydanlarda toplandı
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Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’yi dahil edecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’yi dahil edecek mi?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın, İran’a karşı İsrail saldırılarına ülkesinin doğrudan katılımı konusundaki kararı, iki hafta içinde vereceği açıklandı. Öte yandan bölgedeki ABD askeri yığınağı her gün artıyor.
Trump’ın önündeki seçenekleri ve riskleri, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

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