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Fas, Avrupa’nın kolonyal tarihiyle yeşil sahada hesaplaşıyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan   | 13.12.2022
Fas, Avrupa’nın kolonyal tarihiyle yeşil sahada hesaplaşıyor mu?

Eski sömürgeci Avrupa ülkelerinin takımlarını eleyen ve yarı finalde yarın Fransa ile karşılaşacak olan Fas’ın, Afrika ve Ortadoğu’dan gördüğü duygusal destek milletlerin genine işleyen tarihi mirastan futbolun da kurtulamadığını gösteriyor. Peki Fas, Avrupa’nın kolonyal tarihiyle yeşil sahada nasıl karşı karşıya geldi? Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan’la konuştuk.

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