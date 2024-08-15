Dolar
33.65
Euro
37.17
Altın
2,455.45
ETH/USDT
2,615.80
BTC/USDT
58,251.00
BIST 100
9,794.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da “BOTAŞ 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü-VTR-
logo
Podcast

Eser kaçakçılığıyla nasıl mücadele ediliyor?

Kültür varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasına karşı nasıl mücadele ediliyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Eser kaçakçılığıyla nasıl mücadele ediliyor?

İstanbul yılın ilk 6 ayında 8,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı
10 soruda "doğrulanmış ilan" düzenlemesi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

Eser kaçakçılığıyla nasıl mücadele ediliyor?

Eser kaçakçılığıyla nasıl mücadele ediliyor?

İsrail’de insan haklarına yönelik hukuksuzluklar nasıl meşrulaştırılmaya çalışılıyor?

Rusya-Ukrayna cephesinde son durum ne?

İsrail saldırıları altındaki Filistin’de ateşkes mümkün mü?

İsrail saldırıları altındaki Filistin’de ateşkes mümkün mü?
Demir yollarının tarihi güzergahları Türkiye’nin kültürel mirasını nasıl tanıtıyor?

Demir yollarının tarihi güzergahları Türkiye’nin kültürel mirasını nasıl tanıtıyor?
Aileler çocuklarını sanal oyunlardaki hangi tehlikelere karşı korumalı?

Aileler çocuklarını sanal oyunlardaki hangi tehlikelere karşı korumalı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet