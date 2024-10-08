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Dünyanın gözünden Gazze Soykırımı 2. Bölüm: Orta Doğu’da neler yaşandı?

İsrail’in bir yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırım, bölge ülkelerini nasıl etkiledi? Halkların zihninde neleri değiştirdi? Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Dünyanın gözünden Gazze Soykırımı 2. Bölüm: Orta Doğu’da neler yaşandı?

Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
Türkiye ile Irak arasındaki sıcak ilişkiler birbiri ardına ziyaretlerle pekişecek
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması halk sağlığını tehdit ediyor, şiddeti normalleştiriyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti 

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