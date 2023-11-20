Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin’de çocuk olmak
Ankara
20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan “Çocuk Hakları Sözleşmesi” vesilesiyle “Dünya Çocuk Hakları Günü” her yıl 20 Kasım’da kutlanıyor. Peki, dünya genelinde çocukların hakları korunabiliyor mu? Filistinli çocukların, sözleşmedeki haklardan faydalanabilmesi için neler yapılabilir? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammed Demirel ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.