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Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin’de çocuk olmak

Betül Sümeyye Us  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin’de çocuk olmak

Ankara

20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan “Çocuk Hakları Sözleşmesi” vesilesiyle “Dünya Çocuk Hakları Günü” her yıl 20 Kasım’da kutlanıyor. Peki, dünya genelinde çocukların hakları korunabiliyor mu? Filistinli çocukların, sözleşmedeki haklardan faydalanabilmesi için neler yapılabilir? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammed Demirel ile konuştuk.

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