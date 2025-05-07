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Don vuran bahçelerin çiftçilerine hangi destekler veriliyor?

Meyve bahçelerine nisan ayında aşırı soğukların verdiği zararın boyutlarını, yetkililerin uyarılarını ve çiftçiye verilecek destekleri Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Don vuran bahçelerin çiftçilerine hangi destekler veriliyor?

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