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Gazze’de son durum ne? Trump'ın Orta Doğu ziyareti Gazze’yi nasıl etkileyecek

Betül Sümeyye Us  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Gazze’de son durum ne? Trump'ın Orta Doğu ziyareti Gazze’yi nasıl etkileyecek

İstanbul

İsrail’in 64 gündür yardım girişini engellediği Gazze'de yüz binlerce Filistinli açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesi işgalin genişletilmesine yönelik bir planı onayladı. ABD Başkanı Trump‘ın da bu ay bölgeye yapması beklenen ziyaret öncesi İsrail’e baskı yaparak geçici de olsa bir ateşkes ilan ettirip ettirmeyeceği merak konusu. Gazze’deki son gelişmeleri Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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