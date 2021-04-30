Bir Bakışta - Fransa'da emekli generallerin aşırı sağcı manifestosu siyaseti karıştırdı
Cumhurbaşkanı Macron'a sert dilde yazılan ve aşırı sağcı bir söylem taşıyan mektubun altında imzası bulunan subaylardan hala görevde olanlar hakkında disiplin soruşturması açılacağı açıklandı. Paris'ten Yusuf Özcan anlatıyor.
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