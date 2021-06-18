Bir Bakışta - Almanya’nın PKK çelişkisi
Alman iç istihbarat örgütünün PKK hakkındaki ayrıntılı raporu, Alman devletinin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı nasıl iyi takip ettiğini ortaya koyuyor.
Alman iç istihbarat örgütünün PKK hakkındaki ayrıntılı raporu, Alman devletinin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı nasıl iyi takip ettiğini ortaya koyuyor. Peki neden etkisizleştirmek, zayıflatmak için bir adım atılmıyor? AA Berlin Temsilcisi Cüneyt Karadağ’a sorduk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.