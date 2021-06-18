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Bir Bakışta - Almanya’nın PKK çelişkisi

Alman iç istihbarat örgütünün PKK hakkındaki ayrıntılı raporu, Alman devletinin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı nasıl iyi takip ettiğini ortaya koyuyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 18.06.2021
Bir Bakışta - Almanya’nın PKK çelişkisi

Alman iç istihbarat örgütünün PKK hakkındaki ayrıntılı raporu, Alman devletinin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı nasıl iyi takip ettiğini ortaya koyuyor. Peki neden etkisizleştirmek, zayıflatmak için bir adım atılmıyor? AA Berlin Temsilcisi Cüneyt Karadağ’a sorduk.

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