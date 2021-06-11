Bir Bakışta - Afrika'nın Kovid-19 salgınında tek sorunu aşı tedariki mi?
Kovid-19 salgınında Afrika'da iki doz aşı olanların kıtanın toplam nüfusuna oranı yüzde 1'e bile ulaşamadı. AA'dan Tufan Aktaş'ın aktardıklarına göre bunun ardında aşı tedarikinin de ötesinde yapısal sorunlar var.
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