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Bir Bakışta - Afrika'nın Kovid-19 salgınında tek sorunu aşı tedariki mi?

Kovid-19 salgınında Afrika'da iki doz aşı olanların kıtanın toplam nüfusuna oranı yüzde 1'e bile ulaşamadı. AA'dan Tufan Aktaş'ın aktardıklarına göre bunun ardında aşı tedarikinin de ötesinde yapısal sorunlar var.

Ömer Faruk Çalışkan   | 11.06.2021
Bir Bakışta - Afrika'nın Kovid-19 salgınında tek sorunu aşı tedariki mi?

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