"Bi' Şey Sorabilir Miyim?" programı gençlere cevap vermek için yayına başladı
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı, öğrenci, öğretmen ve velilerin dini, akidevi ve hayata dair sorularına cevap aranacağı program "Bi' Şey Sorabilir Miyim?" yayına başladı. Program sunucusu, eğitimci ve yazar Şule Taşkıran Kala ile projenin detaylarını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.