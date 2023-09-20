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"Bi' Şey Sorabilir Miyim?" programı gençlere cevap vermek için yayına başladı

Ümmühan Atak  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
"Bi' Şey Sorabilir Miyim?" programı gençlere cevap vermek için yayına başladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı, öğrenci, öğretmen ve velilerin dini, akidevi ve hayata dair sorularına cevap aranacağı program "Bi' Şey Sorabilir Miyim?" yayına başladı. Program sunucusu, eğitimci ve yazar Şule Taşkıran Kala ile projenin detaylarını konuştuk.

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