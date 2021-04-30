Başlama Vuruşu - Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Beşiktaş son haftalara avantajla giriyor
Süper Lig'de en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkararak şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş'ın son durumunu ve son 4 haftada oynanacak maçları, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Doğan ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
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