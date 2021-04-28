Başlama Vuruşu - Fransa'da spor basını ve sosyal medya Burak Yılmaz'ı konuşuyor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maç sonrasında Fransız basınında çıkan haberleri Anadolu Ajansı muhabirleri Emrah Oktay ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
İstanbul
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