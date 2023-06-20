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Asgari ücrette ara zam tutarı belli oldu

Betül Sümeyye Us  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Asgari ücrette ara zam tutarı belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam tutarını belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını bugün yaptı ve net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Sürecin nasıl işlediğini ve asgari ücrete yapılan ara zammın tüm detaylarını, Anadolu Ajansı muhabiri Özcan Yıldırım anlattı.

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