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Anadolu Ajansı yılın fotoğrafları oylaması başladı

Halil İbrahim Ciğer   | 19.12.2022
Anadolu Ajansı yılın fotoğrafları oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansının her yıl çeşitli kategorilerde oylamaya sunduğu yılın fotoğraflarında 2022 yılı için de öne çıkan fotoğraflar belirlendi. Fotoğrafları oylamak için yilinfotograflari.aa.com.tr adresinden fotoğraflara ulaşabilir ve beğendiklerinizi oylayabilirsiniz. Yılın fotoğraflarını, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul ile konuştuk.

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