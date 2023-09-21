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Alzheimer’a sebep olan etkenler artıyor mu?

Betül Sümeyye Us  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Alzheimer’a sebep olan etkenler artıyor mu?

Ankara
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Alzheimer nedir, son zamanlarda artış göstermesinin sebepleri nelerdir? 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle Beyin Sağlığı Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz ile konuştuk.

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