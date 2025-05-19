Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Belgrad'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, mevkidaşı Djuric ile Belgrad'da görüştüğü belirtildi.
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