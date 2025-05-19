Dolar
38.84
Euro
43.80
Altın
3,242.05
ETH/USDT
2,398.10
BTC/USDT
102,749.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Atletizm Sahası’nda kutlama töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Belgrad'da bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, mevkidaşı Djuric ile Belgrad'da görüştüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel video ile kutladı
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü

Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet