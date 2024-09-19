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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı?

Betül Sümeyye Us  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı?

Ankara

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek faiz oranını yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Peki Fed’in kararları küresel piyasalara nasıl etki edecek? Faiz indiriminin devamı bekleniyor mu? Anadolu Ajansı Global Finans Haberleri Müdür Yardımcısı Murat Aslan konuştuk. 

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