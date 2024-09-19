ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Ankara
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek faiz oranını yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Peki Fed’in kararları küresel piyasalara nasıl etki edecek? Faiz indiriminin devamı bekleniyor mu? Anadolu Ajansı Global Finans Haberleri Müdür Yardımcısı Murat Aslan konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.