ABD-İran arasında müzakere mi saldırı mı gerçekleşecek?
İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İran tarafının söylemleri süreci nereye getirdi? Türkiye'nin de girişimleriyle ABD-İran arasında bir müzakere mi yoksa ABD'nin saldırısını mı göreceğiz? Milli İstihbarat Akademisi başkan yardımcısı Dr. Hakkı Uygur ile bölgedeki son durumu konuştuk.