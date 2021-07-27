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ABD, Irak'ta neyi hedefliyor?

ABD Başkanı Biden, Irak'taki askerlerinin muharebe işlevinin yıl sonuna kadar biteceğini, ama başta askeri eğitim olmak üzere çeşitli konularda Irak devletiyle Irak topraklarındaki işbirliğinin süreceğini duyurdu. ORSAM'dan Bilgay Duman ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 27.07.2021
ABD, Irak'ta neyi hedefliyor?

ABD Başkanı Biden, Irak'taki askerlerinin muharebe işlevinin yıl sonuna kadar biteceğini, ama başta askeri eğitim olmak üzere çeşitli konularda Irak devletiyle Irak topraklarındaki işbirliğinin süreceğini duyurdu. ABD, Afganistan'da olduğu gibi Irak'taki kanlı maceraya son mu veriyor, taktik bir adım mı atıyor? ORSAM'dan Bilgay Duman ile konuştuk.

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