Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,777.44
ETH/USDT
1,278.90
BTC/USDT
17,509.00
BIST 100
5,238.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli’de ‘’160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı’’nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Podcast

ABD Afrika’da Çin ve Rusya ile rekabet edebilecek mi?

Sefa Şengül   | 16.12.2022
ABD Afrika’da Çin ve Rusya ile rekabet edebilecek mi?

Ankara

ABD Başkanı Biden, Vaşington’da toplanan Afrikalı liderlere hitap etti. ABD-Afrika Liderler Zirvesi, ABD'nin bu alanda son 8 yılda ev sahipliğini yaptığı ikinci zirve. Zirvenin detaylarını, ASBÜ Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram ile konuştuk. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz
Bazı illerde yoğun sis yaşamı zorlaştırıyor

Benzer haberler

ABD Afrika’da Çin ve Rusya ile rekabet edebilecek mi?

ABD Afrika’da Çin ve Rusya ile rekabet edebilecek mi?

Tüyap Kitap Fuarı ve Türkiye’de yayıncılık

Yapay zeka ile sohbet etmek nasıl bir şey?

Antalya’da meydana gelen selin ardından son durum ne?

Antalya’da meydana gelen selin ardından son durum ne?
Fas, Avrupa’nın kolonyal tarihiyle yeşil sahada hesaplaşıyor mu?

Fas, Avrupa’nın kolonyal tarihiyle yeşil sahada hesaplaşıyor mu?
Sosyal medya güzellik algımızı değiştirdi mi?

Sosyal medya güzellik algımızı değiştirdi mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet