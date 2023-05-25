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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi’de Ahmed-i Hani Derneğini ziyaretinde konuşuyor
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25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini konuştuk

Türkiye, Afrika kıtasında faaliyetleri her geçen gün arttırıyor. Bu “kazan-kazan” ilişkisindeki kültürel ve siyasal yükselişi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini konuştuk

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