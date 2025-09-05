Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?
Dünya nüfusunun büyük bölümünü temsil eden liderlerin Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Çin'de buluşması ve Çin'in görkemli askeri töreni, Washington'da nasıl yankı buldu? ABD Başkanı Trump, Epstein dosyasının tamamını açıklamazsa kendi tabanını kaybeder mi? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.