Dolar
41.25
Euro
48.27
Altın
3,550.02
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,801.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oluyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bartın’da “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve Terörsüz Türkiye” programında konuşuyor
logo
Podcast

Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?

Ankara

Dünya nüfusunun büyük bölümünü temsil eden liderlerin Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Çin’de buluşması ve Çin’in görkemli askeri töreni, Washington’da nasıl yankı buldu? ABD Başkanı Trump, Epstein dosyasının tamamını açıklamazsa kendi tabanını kaybeder mi? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor
Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında ve Şam yönetimi ile temas hatlarında ikmal hatları kuruyor
"Denizlerin sessiz kahramanları" bu yıl 5 bin 423 kişiyi kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığından Hatay'daki gıda denetimine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?

Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?

Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filo’sunda son durum ne?

Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Klasik Türk edebiyatında naatlar nasıl bir gelenek oluşturdu?

Klasik Türk edebiyatında naatlar nasıl bir gelenek oluşturdu?

Denizlerdeki kirlilik, yediğimiz balıklara geçiyor mu?

Denizlerdeki kirlilik, yediğimiz balıklara geçiyor mu?
Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?

Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet