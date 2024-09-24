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“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı vefat yıl dönümünde andık

Ümmühan Atak  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı vefat yıl dönümünde andık

Ankara

“Bozkırın Tezenesi” olarak anılan halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de vefat etmişti. Hayatı boyunca yaklaşık 400 plak ve çok sayıda kasete imza atan, türküleriyle Anadolu insanının acı ve kederini dile getiren Neşet Ertaş’ı, kendisiyle bir kez aynı sahneyi paylaşma imkanı bulan Anadolu Ajansı Müzik Atölyesi Şefi Ertunç Özkan ile konuştuk.

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