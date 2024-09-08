Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,270.00
BTC/USDT
54,211.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Sırp orta saha oyuncusu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.
logo
Spor, Paris 2024

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Erkan Tiryaki  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Stade de France'da şiddetli yağmura rağmen 80 bine yakın sporsever, töreni takip etti.

Kapanış töreninde Türk bayrağını para yüzmede 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ile para masa tenisinde bronz madalya alan Kübra Korkut taşıdı.

Ülkeleri temsilen sporcular, sahnenin etrafında kendileri için kurulan alanda oturdu. Her ülkeden bir kadın ve bir erkek sporcu, kurulan platformdan ülkelerinin bayraklarıyla geçti.

Stadyumun ortasındaki elektronik müzik sahnesinde 24 sanatçı, konser verdi. Işık ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı tören, renkli anlara sahne oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kapanış törenini izlediği oyunlar, paralimpik meşalenin söndürülmesiyle sona erdi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028'de oyunlara ev sahipliği yapacak Los Angeles'a teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda yarın şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
Çorum'da sağanak etkili oldu
Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde konuştu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Birlikteliği bozmamamız gerekiyor

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak

İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet