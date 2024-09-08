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Spor, Paris 2024

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.

Erkan Tiryaki  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Türkiye, Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.

Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.

En fazla madalya alan 15. ülke

Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.

Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Zirve Çin'in

Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.

Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

Ülke      Altın      Gümüş      Bronz      Toplam
1- Çin947650220
2- Büyük Britanya494431124
3- ABD364227105
4- Hollanda27171256
5- Brezilya25263889
6- İtalya24154271
7- Ukrayna22283282
8- Fransa19282875
9- Avustralya18172863
10-Japonya14101741
23- TÜRKİYE6101228

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