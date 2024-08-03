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Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının yedinci gününde Çin, liderliğini sürdürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedinci günün sonunda 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Bozhan Memiş  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının yedinci gününde Çin, liderliğini sürdürdü

France

Paris'te gerçekleştirilen oyunların yedinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Fransa ise ABD'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fransa, bugün yapılan oyunlarda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 36'ya yükseltti.

Yüzme branşındaki başarısıyla dikkati çeken üçüncü sıradaki Avustralya, günü 3 altın ve 1 bronzla tamamlayarak toplamda 22 madalyaya ulaştı.

Günü altın madalya almadan kapatan ABD, toplamda 43 madalyayla oyunlarda en fazla madalya kazanan ülke konumunda. 9 altın madalyası bulunan ABD, ülkeler sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

Oyunlarda yedi gün sonunda 53 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova ve Ukrayna'yla birlikte 40. sırada bulunuyor.

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