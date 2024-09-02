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Spor, Paris 2024

Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Erkan Tiryaki  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu

Paris

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 Eylül'de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

Ülke      Altın      Gümüş      Bronz      Toplam
1- Çin33271171
2- Büyük Britanya2312843
3- ABD811827
4- Brezilya841527
5- Fransa691126
6- Avustralya661022
7- Hollanda66210
8- İtalya54918
9- Özbekistan53311
10- İsviçre4116
12- TÜRKİYE35210

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