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Spor, Paris 2024

Para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda bronz madalya elde etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda bronz madalya elde etti

Paris

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Sibel, 73 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 120 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 122, üçüncü hakkında ise 124 kiloda başarılı olamasa da milli sporcu, kaldırdığı 120 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı 148 kiloyla paralimpik rekoru kıran Brezilyalı Mariana D'Andrea, gümüş madalyayı ise Özbekistan'dan 147 kiloyla Ruza Kuzieva aldı.

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