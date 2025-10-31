Dolar
logo
Spor

Milli halterci Aysel Özkan'dan Avrupa'da 1 altın, 1 gümüş madalya

Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Fatih Çakmak  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 4. gününde milli sporculardan Aysel Özkan, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, toplamda da 216 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aysel Özkan, koparmada ise 96 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 11 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazanan milli sporcuların toplam madalya sayısı 26'ya ulaştı.

