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Spor, Paris 2024

Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız Paris'te çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Taylandlı rakibi Darunee Henpraiwan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Erkan Tiryaki  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız Paris'te çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Paris

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, ikinci maçında Tayland'dan Henpraiwan ile karşılaştı.

Rakibini 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, grupta 2'de 2 yaptı.

Çeyrek finale kalmayı garantileyen Halime Yıldız, gruptaki son maçında yarın TSİ 10.10'da Çinli Zuxian Xiao ile karşı karşıya gelecek.

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