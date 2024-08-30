Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız Paris'te çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ikinci maçında Taylandlı rakibi Darunee Henpraiwan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Paris
Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, ikinci maçında Tayland'dan Henpraiwan ile karşılaştı.
Rakibini 21-12 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, grupta 2'de 2 yaptı.
Çeyrek finale kalmayı garantileyen Halime Yıldız, gruptaki son maçında yarın TSİ 10.10'da Çinli Zuxian Xiao ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.