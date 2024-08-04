Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Olimpiyat Oyunları'nda kariyerinin en iyi derecesini elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.
Paris/Kocaeli
Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.
Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi. Kuzey, ayrıca 14.41.89 ile kendisinde olan dünya gençler rekorunu da geliştirdi.
Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.
Kuzey Tunçelli gelecekten umutlu
Yarışların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan milli yüzücü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için çok güzel bir başlangıç. Burada olmak çok gurur verici. İleriki yıllarda inşallah her şey çok daha iyi olacak. Türkiye'yi gururlandırmak çok önemliydi benim için, bunu başardığımı düşünüyorum. Sonraki olimpiyatlarda inşallah madalya alarak Türkiye'ye daha büyük gurur yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları atmosferinin çok çok farklı olduğunu anlatarak, "Sabah seçme yüzmek ile akşam finalde yarışmak çok farklı. Burada çok büyük bir atmosfer ve adrenalin var. Kendimi daha iyi hissettim ve dereceyi geliştirdim. Çok belli etmemeye çalıştım ama çok heyecanlandım. Bu genç yaşımda bu kadar seyircinin karşısında en iyi performansımı göstermek benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.
Kategorisinde dünyanın en iyi yüzücüleriyle karşılaştığını vurgulayan Kuzey, "Buradaki rakiplerimin asla peşini bırakmayacağım. Sonraki şampiyona ve olimpiyatlarda rekor için elimden geleni yapacağım. Kariyer planım bu yolda ilerlerken Türkiye'yi gururlandırmak ve yolumdan sapmadan başarı elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Tunçelli'nin tarihi final müsabakası Kocaeli'de dev ekranda izlendi
İzmit'te tarihi final heyecanı İzmit Belediyesi önünde kurulan dev ekran önünde yaşandı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Tunçelli'ye destek verdi.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamlamasının ardından sporseverler sevinç yaşadı.
"Müthiş bir gurur yaşattı bize Kuzey"
Tunçelli'nin yetiştiği Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü'nün kurucu başkanı Afife Beşik, AA muhabirine, Kuzey Tunçelli'yi 5 yaşından beri takip ettiklerini söyledi.
Milli sporcunun çok büyük emek harcadığını, son 1 yıldır sürekli kamplarda olduğunu dile getiren Beşik, finalde seçmelerdeki derecesinden daha iyi yüzdüğünü kaydetti.
Beşik, Tunçelli'nin finaldeki rakiplerinin çok güçlü olduğuna işaret ederek, "Türkiye yüzme tarihinde ilk defa bir sporcu final yüzdü. Tarihi bir gün bugün. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2028 Olimpiyatları'nda da eminim bir altın gelecektir Kuzey'den." diye konuştu.
Kuzey Tunçelli'nin İzmit'in çocuğu olduğunu vurgulayan Beşik, "Burada antrenmanlarını yaptı. Sürekli gözümüzün önündeydi. Müthiş bir gurur yaşattı bize Kuzey." ifadelerini kullandı.
Bobby Finke, dünya rekoru kırdı
Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.
Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA
Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.
İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.