DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü.

Hüseyin Demirci  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede bazı dereler kısmen, bazıları da tamamen buzla kaplandı.

Yağbasan köyünde damızlık olarak beslenen kazlar, güneşin açmasıyla köy içinden geçen dereye girerek buz tutmayan kısımda yüzdü.


Soğuk suda yüzdükten sonra köydeki kümeslerine dönen kazlar güzel görüntü oluşturdu.

