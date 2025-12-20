Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede bazı dereler kısmen, bazıları da tamamen buzla kaplandı.
Yağbasan köyünde damızlık olarak beslenen kazlar, güneşin açmasıyla köy içinden geçen dereye girerek buz tutmayan kısımda yüzdü.
Soğuk suda yüzdükten sonra köydeki kümeslerine dönen kazlar güzel görüntü oluşturdu.
