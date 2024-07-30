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Spor, Paris 2024

Fransa'da erkekler triatlon müsabakası Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle yarına ertelendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Fransa’da, bugün yapılması planlanan erkekler triatlon yarışı Sen Nehri’ndeki kirlilik nedeniyle yarına ertelendi.

Şeyma Uzundere  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Fransa'da erkekler triatlon müsabakası Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle yarına ertelendi

Ankara

Olimpiyatlar öncesinde kirlilik tartışmaları ile gündeme gelen ve Fransız hükümetinin temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadığı Sen Nehri'nde bugün planlanan erkekler triatlon müsabakası kirlilik nedeniyle yapılamadı.

28 ve 29 Temmuz'da triatlon antrenmanlarının da kirlilik nedeniyle iptal edildiği nehirde yapılacak erkekler triatlon müsabakası yarına ertelendi.

Fransa Milli Triatlon Takımı Teknik Direktörü Benjamin Maze, France Info'ya yaptığı açıklamada, yarışın ertelenmesinin öfke ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"(Sporcularda) Mutlaka az bir öfke ve çok hayal kırıklığı var." ifadelerini kullanan Maze, sporcuların herhangi bir "belirsizlik" senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını ve bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı ve 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreninin yapıldığı Paris'teki Sen Nehri’nde, 31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarının yapılması planlanıyor.

Fransa, 11 Ağustos’a kadar sürecek Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

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