Erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya elde etti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 80 kilo finali yapıldı.
Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak, finalde Kazak Nurbek Oralbay'ı 3-2 yenerek altın madalyaya uzandı.
Bu kategoride bronz madalyaları Dominik Cumhuriyeti'nden Cristian Javier Pinales ile Kübalı Arlen Lopez Cardona kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.