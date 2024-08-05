A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.
Ankara
South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:
10.00 Çin-Türkiye
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD-Polonya
22.00 İtalya-SırbistanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.