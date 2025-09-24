Dolar
Ekonomi

Çinli otomobil üreticisi Chery borsaya açılıyor

Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi ve en büyük otomobil ihracatçısı Chery'nin hisseleri yarından itibaren Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.

Emre Aytekin  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Çinli otomobil üreticisi Chery borsaya açılıyor

Pekin

Şirketin borsaya yaptığı bildirime göre, halka arzda 297,4 milyon hissenin, 27,75 ila 30,75 Hong Kong doları (3,57 ila 3,95 ABD doları) fiyattan satılması planlanıyor.

Aralarında International Investment Fund SPC, HHLR Advisors, Greenwoods Assets Management, Dajia Insurance Group ve batarya üreticisi Gotion High-Tech gibi şirketlerin bulunduğu kurumsal yatırımcıların 587 milyon dolarlık A sınıfı hisseyi satın almak üzere başvuru yaptığı halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekleniyor.

Chery, konuya ilişkin açıklamasında, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35'ini yeni model araçların geliştirilmesi ve mevcut modellerin güncellenmesine, yüzde 25'ini elektrikli araç platformları, akıllı kokpitler ve gelişmiş sürücü-asistanı sistemleri gibi yeni nesil teknolojilere harcayacağını bildirdi.

Gelirlerin yüzde 20'sinin şirketin küresel üretim kapasitesini artırmak üzere yurt dışındaki fabrikalarına harcanacağı, Vietnam'da ilave bir fabrikanın kurulacağı, Malezya'daki üretim tesisinin ise genişletileceği kaydedildi. Böylece Vietnam'da yılda ilave 19 bin, Malezya'da ise ilave 36 bin aracın üretilmesi hedefleniyor.

Chery, ayrıca araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uygun hale getirmek üzere Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'daki araştırma ve geliştirme merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendisi işe almayı planlıyor.

Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı

Çin'in en fazla ihracat yapan otomobil üreticisi olan Chery'nin gelirlerinde global satışlar önemli yer tutuyor. Global satışlar 2022'de şirketin toplam gelirlerinin yüzde 32,8'ini, 2023'te yüzde 47,2'sini ve 2024'te yüzde 37,4'ünü oluşturdu.

1997 yılında Çin'in Anhui eyaletinde kurulan şirket, 2024'te 2 milyon 603 bin araç satarken bunun 1 milyon 144 binini yurt dışı satışları oluşturdu.

Chery, 29 Ağustos'ta halka arz için Hong Kong Borsasına başvuru yapmış, başvuru değerlendirildikten sonra 25 Eylül'e tarih verilmişti.

