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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu

UNESCO tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Mehmet Gürsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muharrem Cin   | 24.12.2019
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu

Kütahya

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Mehmet Gürsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürsoy, üç kare için oy kullandı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Gürsoy, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.


Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor

AA muhabirlerinin fotoğraf konusunda çok başarılı bulduğunu belirten Gürsoy , "AA çalışanları çektikleri fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Kütahya'da da AA muhabirleri yaptıkları haberlerle, çektikleri fotoğraflarla çini sanatını ve çini sanatçılarını Türkiye'ye ve dünyaya duyuruyor. AA ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.


Millilerden asker selamı

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