İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme, Kütahya'nın Gediz ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Ankara
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor.
Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor https://t.co/DWfPp2KnSs pic.twitter.com/UNfjc9TmV6— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 2, 2025
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.
Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.
Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
İzmir Valisi Elban: Tedbir amaçlı 3 mahalle boşaltıldı
İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını bildirdi.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.
İhbarının ardından yaklaşık 13 dakika içerisinde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını belirten Elban, şunları kaydetti:
"Çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerimize doğru hızlıca yayıldı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havadan, o saatten şu ana kadar arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bununla birlikte güvenliği ve trafiği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.
Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."
Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendirdiklerini belirten Elban, "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor." dedi.
Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet eşlik etti.
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlk belirlemelere göre yangına biçerdöver sebep oldu
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını söyledi.
Işın, rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayılarak buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirtti.
Olayın hemen ardından ekipler tarafından yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edildiğini belirten Işın, şunları kaydetti:
"Yangının Hamzabey Mahallesi’ne ulaşmasını önlemek amacıyla ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle mahallenin korunması sağlandı. Yangınla mücadeleye 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi ile birlikte toplam 112 kara aracı sevk edildi. Ayrıca 4 helikopterle havadan müdahale gerçekleştirildi. Yangın söndürme çalışmalarında toplam 340 personel görev yapıyor."
Işın, ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
Bursa'nın 2 ilçesinde çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Mustafakemalpaşa'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personelle müdahale eden ekipler, yangını fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Ekiplerin Mustafakemalpaşa ilçesindeki yangına müdahalesi sürüyor.
Manisa'da makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Çepnidere Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açan yangın, çevredeki tarım arazilerine ve makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, Manisa, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyelerine bağlı 10 araç, 4 iş makinesi ve 20 su tankeri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait 5 TOMA, vatandaşların iş makineleri ve traktörleriyle müdahale edildi.
Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık 500 koyun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.
Bölgedeki fabrika ve çiftliklere ulaşmaması için yoğun çaba harcanan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.