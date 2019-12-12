Yılın Fotoğrafları 2019
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi 'Millilerden asker selamı'
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' olduÖzel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' oldu
Kadın Hokey Milli Takımı'nın oyu 'Sarıkamış şehitleri anısına'ya
Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.
Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu
Kayseri'de Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karikatürist Hasan Kaçan'ın seçimi 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' oldu
Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Sarıkamış Şehitleri Anısına", "Huzur yaylası" ve "Su Altından Kıtalarası Yarış" fotoğraflarını seçti.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Malezyalı vekil Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti
Malezya Halkın Adaleti Partisi milletvekillerinden Maria, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını belirledi.