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Yılın Fotoğrafları 2019

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi 'Millilerden asker selamı'

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi 'Millilerden asker selamı'

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ın tercihi 'Millilerden asker selamı'

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' oldu

Özel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' oldu

Özel sporcu Topaloğlu'nun tercihi 'İstanbul'un incisi' oldu
Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan favori fotoğraflarını oyladı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan favori fotoğraflarını oyladı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan favori fotoğraflarını oyladı
Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ün seçimi 'Beytullah'ın azmi' oldu

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ün seçimi 'Beytullah'ın azmi' oldu
Tahran'daki Türk öğretmenlerin tercihi 'Millilerden asker selamı'

Tahran'daki Türk öğretmenlerin tercihi 'Millilerden asker selamı'
Kayserili gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Kayserili gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
Kahramanmaraş Valisi Özkan'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu

Kahramanmaraş Valisi Özkan'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu
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Kadın Hokey Milli Takımı'nın oyu 'Sarıkamış şehitleri anısına'ya
12.12.2019

Kadın Hokey Milli Takımı'nın oyu 'Sarıkamış şehitleri anısına'ya

Kadın Hokey Milli Takımı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.

Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu
12.12.2019

Kayseri'deki oto tamircilerin tercihi 'Harran'da yaşam' oldu

Kayseri'de Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karikatürist Hasan Kaçan'ın seçimi 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' oldu
12.12.2019

Karikatürist Hasan Kaçan'ın seçimi 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' oldu

Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Sarıkamış Şehitleri Anısına", "Huzur yaylası" ve "Su Altından Kıtalarası Yarış" fotoğraflarını seçti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
12.12.2019

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malezyalı vekil Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti
12.12.2019

Malezyalı vekil Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti

Malezya Halkın Adaleti Partisi milletvekillerinden Maria, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını belirledi.

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