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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

'Yılın Fotoğrafları' Ilgaz Dağı'nda oylandı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı'nda kayakseverler ve otel görevlileri Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.

Bilal Kahyaoğlu   | 30.12.2019
'Yılın Fotoğrafları' Ilgaz Dağı'nda oylandı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayakseverler ve otel görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.


Huzur Yaylası

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Sezen, "Hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ederim." dedi.


Rüzgar sörfüyle dünya turu

Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayanlardan Temel Kesikbaş da yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.


Harran'da yaşam

Kesikbaş, fotoğrafların hepsinin büyük anlamlar içerdiğini söyledi.


Millilerden asker selamı

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