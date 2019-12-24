Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,273.60
Altın
1,490.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi'nin tercihi 'Zirvedeki yollar açıldı' oldu

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini seçti.

Gökhan Yılmaz   | 24.12.2019
Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi'nin tercihi 'Zirvedeki yollar açıldı' oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gayberi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu, Ali İhsan Öztürk'ün Van'ın Bahçesaray ilçesindeki kara yolu ekiplerinin karla mücadele çalışmasını anlatan "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafından yana kullanan Gayberi, "Fotoğrafçılık tekniği açısından çok iyi bir kare." değerlendirmesinde bulundu.


Zirvedeki yollar açıldı

Gayberi, "yaşam" kategorisindeki oyunu, Cem Genco'nun, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen'in, doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mama yiyebilen oğlu Mustafa ile çekilen "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafa verdi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

"Spor" kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında gerçekleşen maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Gayberi, "Diğer uluslararası ajanslardan da bu kareyi takip ettim ancak kimse bu açıdan yakalayamamış. Milli futbolcularımızın o andaki sevinci çok güzel çekilmiş." dedi.


Millilerden asker selamı

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu

Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi'nin tercihi 'Zirvedeki yollar açıldı' oldu

Sözcü gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Çetin tercihini yaptı

Büryan ustaları favori AA karelerini belirledi

Büryan ustaları favori AA karelerini belirledi
Bakan Varank'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Bakan Varank'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Adıyamanlı taksiciler de 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı