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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Süper ay", "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları seçti.

Sefa Şengül   | 24.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Koç, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

"Haber" kategorisinde, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafı seçen Koç, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Süper Ay

Koç'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraf oldu.  


Millilerden asker selamı

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