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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

'Tahta Yürek' favori AA fotoğraflarını seçti

İtalyan yazar Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek"e hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Veysel Altun,Mustafa Çavuş   | 25.12.2019
'Tahta Yürek' favori AA fotoğraflarını seçti Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Samsun'da, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyaya hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocukla

Tahta Yürek'i tiyatro sahnesine de taşıyan Dölek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.


Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor

Dölek, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"

Murat Dölek, gelenekselleşmiş hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını takip ettiğini ve fotoğrafları çekenlere teşekkür ettiğini dile getirdi. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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