'Tahta Yürek' favori AA fotoğraflarını seçti
İtalyan yazar Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek"e hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Samsun
Samsun'da, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyaya hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Suriye'de saldırıların hedefi çocukla
Tahta Yürek'i tiyatro sahnesine de taşıyan Dölek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor
Dölek, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"
Murat Dölek, gelenekselleşmiş hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını takip ettiğini ve fotoğrafları çekenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.
"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.