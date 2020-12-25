Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.77
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Bakırköy İncirli E5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi

Prof. Dr. Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "Van'da çığ felaketi", "Mucize'nin adı Ayda", "Lastiklerden voleybol sahası", "6 güzel adam" ile Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karelerine oy verdi.

Fikret Delal   | 25.12.2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Karaman, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" ile Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.


Türkiye'den protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

Fotoğrafları değerlendiren Karaman, AA'nın her yıl hayatın 3 konusuyla alakalı yılın fotoğrafı yarışması düzenlediğini söyledi.

Anlamlı bir yarışma olduğunu ifade eden Karaman, "Belli konularda insanların dikkat çekmesini sağlıyor bu vesile ile. O yıl içerisinde öne çıkan konular tekrar insanlarımıza hatırlatılmış oluyor. Bunun önümüzdeki yıllar da devam etmesini arzu ediyoruz. "

Karaman, dünyanın her yerine haberleri ulaştıran AA'nın insanların haber alma özgürlüğüne katkı sunduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
'Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki'
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
'Aileden uzakta, bir odada sürekli kapalı kalmak zor bir süreç'
'Herhalde bu bitmeyecek, ben de öleceğim' dedim'

Benzer haberler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi

YTB Başkanı Eren'in tercihi 'Gence’de yeğene veda' oldu

BDDK Başkanı Akben 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'i seçti

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Mucize'nin adı Ayda'

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in tercihi 'Mucize'nin adı Ayda'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'nın oyu 'İşitme engelli hastayla iletişim'e