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Kurumsal Haberler

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah Aşıran  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Netherlands

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul’da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete’nin nişanı" adlı fotoğrafını seçen Ünal, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın “Son sığınak" isimli karesine oy verdi.

Ünal, Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarının her zaman olduğu gibi etkileyici ve güzel olduğunu belirterek, "Hepsi ayrı dallarda fotoğrafçılık ve habercilik açısından çok önemli çalışmalar, çok beğendim." dedi.

"Deprem: Umut" ve "Gazze:Kanıt" kategorisindeki seçtiği fotoğrafları değerlendiren Ünal, her iki kategoride de özellikle çocukların bulunduğu fotoğraflara öncelik verdiğini söyledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde, bir annenin çocuğunu kurtarmaya çalıştığı anda çekilen fotoğrafı seçtiğini söyleyen Ünal, "Gazze'de yapılan saldırıları, insanlık suçlarını, insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerini en iyi gösteren fotoğrafın bu olduğunu düşünüyorum. Orada bir annenin kendi çocuğunu kurtarma çabası hem yüzüne, hem çocuğun korkusu da kendi yüzlerine yansımıştı." ifadesini kullandı.

Ünal, "Deprem: Umut" kategorisinde ise bir çocuğun deprem enkazından kurtulduğu sırada kurtarma ekibinin gösterdiği sevinci gösteren fotoğrafı seçtiğini ifade ederek, "O kahramanların herhangi bir insanı, canı kurtardıkları zaman duydukları memnuniyeti Hollanda'da, Türk toplumu ile beraber depremin yaralarının sarılması için müthiş çalışmalar yaparken her gün beraber hissettik. Büyükelçiliğimizde kurduğumuz koalisyon merkezinde, STK'larımızla, vatandaşlarımızla bu çalışmayı yaparken enkazın altından çıkan her can ve kurtarma ekiplerimizin o her cana gösterdiği sevinç bizim de sevincimiz oldu." diye konuştu.

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